To biler kollidert ved Bryne

To personbiler har kollidert i 1900-krysset øst for Bryne. Melding om trafikkulykken kom ved 17-tiden. Skadeomfang er ennå uklart, men alle personene skal være ute av bilene. Bilene kolliderte da den ene kom over i motsatt kjørebane, ifølge politiet.