To båtar har krasja i Selvågen i Haugesund

Politiet fekk kl. 18.14 melding om to båtar som har krasja i området Selvågen i Haugesund, ved grensa til Sveio.

Det var seks personar involverte i ulukka. To i ein båt og fire i den andre, melder politiet.

To av dei hamna i sjøen, men blei rask henta opp igjen. Ein person skal ha kome i klem då den eine båten krasja i den andre. Ein har fått ei skade i ein fot. To blir frakta til legevakta for ein sjekk.

Alle involverte er komne på land.