To av tre løslatt etter grov voldtektssak i Stavanger

TV2 melder at to av de tre siktede er løslatt etter overgrepet på to mindreårige jenter i Stavanger i helga.

Tre gutter i alderen 16 til 18 år ble pågrepet og siktet for grov voldtekt av to jenter under 14 år i en bydel i Stavanger.

I 1330-tiden tirsdag er to av tre løslatt, opplyser deres forsvarere Knut Lerum og Stian Kristensen til TV2.

Den tredje, som er 18 år, er forventet løslatt innen kort tid, opplyser hans forsvarer Pål Oskar Minde.

– Jeg forventer og regner med at 18-åringen kan løslates nå som han har gitt en forklaring, sier Minde til NRK.

Voldtekten av jentene skal ha skjedd utendørs.

Politiet har gjort flere beslag i saken, og de har også foretatt vitneavhør.

Det er tatt beslag i flere mobiltelefoner og videoovervåkning fra området rundt.

Bistandsadvokat til den ene jenta, Maren Eide, sier jenta blir godt ivaretatt av familie.

– Min klient har vært i avhør på Statens barnehus og vil ha et tilbud om oppfølging der. Jeg kan av hensyn til etterforskning ikke gi noen opplysninger om relasjon, sier hun til NRK.