To-åring påkjørt av bil

Ei to år gammel jente er kjørt til sykehus, etter at hun ble påkjørt på en parkeringsplass på Storhaug i Stavanger. Jenta var bevisst. Den mannlige føreren (48) sier han ble blendet av sola og hørte deretter et dunk. Mannens førerkort er beslaglagt.