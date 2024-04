To år gammel skole er allerede blitt for liten

Etter kun to år er Kleivane skole i Sandnes for liten, skriver Sandnesposten.

Kleivane skole må bruke spesialrom for elever og grupperom for lærerne for å få nok plass.

Nye prognoser for barnetallet i Skaarlia/Kleivane viser en større vekst enn det som ble lagt til grunn for byggingen av skolen.