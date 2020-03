To akuttmottak på SUS

Stavanger Universitetssjukehus har opprettet et eget akuttmottak for å ta imot koronasmittede pasienter. Dermed har sykehuset to akuttmottak. 137 ansatte er i karantene på grunn av koronaviruset. Sykehuset stopper også en rekke planlagte operasjoner.