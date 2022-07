Tjuv tatt

Politiet pågrep en mann som hadde klatret over gjerdet til en bedrift på Lura i Sandnes klokken 01.10. Da mannen ble tatt hadde han småelektriske artikler på seg. Det viste seg også at sykkelen han brukte var meldt stjålet tidligere. Sykkelen er levert tilbake til eier, og mannen er anmeldt for tjuveri.