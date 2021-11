Titania pålegges sikkerhetstiltak

Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, pålegger Titania A/S å sikre et landdeponi for avgangsmasser fra gruvevirksomheten i Sokndal. Nye målinger har vist at det kan få svært alvorlige konsekvenser dersom det blir et dambrudd. NVE mener derfor at alle fysiske tiltak som er gjennomførbare, og som bidrar til å redusere lastene på deponiet, skal gjennomføres.