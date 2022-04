– Det var veldig rart, seier Tiril Sofie Berg.

I to år har ho budd i Wimbledon utanfor London. Nesten dagleg ser ho revar traske over vegen eller luske i bakgatene i sentrum.

Men aldri før har ho sett dansen ho vart vitne til sundag kveld.

Også zoologen tykkjer det Berg fekk på video var svært spesielt.

Tiril Sofie Berg frå Stavanger har budd og studert utanfor London i eit par år. Ho ser ofte revar i området. Foto: Privat

– Reven lagar frykteleg rare lydar

– Nei, det er rett og slett det revar gjer i paringstida, seier zoolog ved Naturhistorisk museum Petter Bøckman.

Trass i at videoen kan sjå småaggressiv ut, meiner han at dette må vere eit par våryre raudrevar som prøvar å få seg noko.

– Men dei lydane dei lagar i videoen – det er jo ikkje dei vanlege bjeffa reven lagar?

– Det er ein grunn til at Ylvis hadde den songen for nokre år sidan. Reven lagar frykteleg mange rare lydar, seier Bøckman.

Petter Bøckman er zoolog og har bidrege til fleire NRK-program og innslag. Foto: Karsten Sund

Zoologen seier han ikkje har sett altfor mange videoar eller bilete av nett det Berg fekk med seg.

– Dei kranglar

Konservator ved Museum Stavanger, Alf Tore Mjøs, meiner på si side at det nok er ein form for territoriell disputt mellom to revar av same kjønn.

– Eg har aldri sett dette sjølv, men etter å ha sjekka nokre videoar av «revestrekar», so er både lydytringar og dette med å stå på to med potane mot kvarandre ein ganske typisk åtferd når to raudrevar kranglar om til dømes territorium.

Andre ekspertar NRK har vore i kontakt med hadde aldri sett noko slikt som det filmen synte.

Noko av grunnen trur Bøckman er at ein ikkje ser særleg mange naturprogram eller filmar om revar.

– Det er ein grunn til at vi har mange fleire filmar om løver, til dømes, seier han.

Avbrekk frå karantenen

Storbritannia har langt fleire smitta og døde av covid per innbyggjar enn Noreg, og har i det siste opplevd høge smittetal.

Sjølv har Berg vore i karantene i snart ei veke.

– Eg har sett veldig mykje seriar og måtte ta ein liten pause, so plutseleg såg eg utanfor vindauget at det tok heilt av, seier ho.

På den vanlegvis tett trafikkerte vegen utanfor huset hennar sto altso revane og dansa.

– No er det jo vår og slikt, so eg tippar det er nokon som prøvar å få seg ei dame.

NRK kjenner ikkje til om nokon av revane fekk seg noko den aktuelle kvelden.