Tina vil drive oppsøkende valgkamp

– Vi politikere banker gjerne på dører eller står på stand, men der er det dårlig tid, og folk er travle. Så jeg har tenkt å invitere folk hjem til meg i år, eller å gå på besøk til folk, sier stortingskandidat fra Høyre, Tina Bru.

Tina Bru er fra Sandnes og har alt vært en periode på Stortinget. Nå står hun på andre plass på Høyre sin liste i Rogaland, og lader opp til en ny valgkamp.

– Målet er å faktisk snakke sammen med andre mennesker om politikk. Det er ikke at jeg skal fyre av slagord og innstuderte fraser, men at vi skal bruke tid sammen, sier hun.

Ønsker at folk tar kontakt

– Jeg trenger folk da, som har lyst på besøk av meg, og som har venner eller naboer som er interesserte i politikk og som vil bruke ein times tid på å diskutere valget, sier Tina Bru.

Tina Bru tror at mange velgere er lei av slagord og "one-linere" i valgkampen. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Hun håper at folk får med seg oppfordringen og tar kontakt. En liten melding på Facebook eller en e-post eller noe slikt er nok til at hun stiller opp.

– Og hvis de stiller med nabolaget sitt, så stiller du med ditt?

– Da stiller jeg med boller og politisk diskusjon. Vi må ha noe å tygge på også, ikke bare en kaffekopp. Få opp blodsukkeret slik at vi kan diskutere skikkelig.

Hagefest

Førstekandidat for Sp i Rogaland, Geir Pollestad har vore inne på same tanken, men inviterer ikkje veljarane heilt inn i stova.

Geir Pollestad, førstekandidat for Sp i Rogaland, satsar på politisk hagefest, i eigen hage. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Derimot har me planar om politisk debatt i hagen min på Bryne, seier Pollestad.

Elles kjem Sp til å satse på korte politiske debattar på stader som er for små til vanlegvis å ha slike arrangement.

– Det kjem me til å gi beskjed om på sosiale media, seier Pollestad.

Tror ikke på stor pågang

Tina Bru tror ikke at det vil renne inn med forespørsler, men hun er klar til å ta det som kommer.

Hun minner om at det bare er stortingsvalg hvert fjerde år og det er en viktig hendelse, med tanke på hvor stor makt politikerne har i samfunnet.

– Og så er det viktig for meg å si at det er lav terskel for å ta kontakt med. Jeg er ikke en skummel person. Jeg kan være ganske hyggelig, forsikrer hun.