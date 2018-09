I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt i dag heter det at 7–8 etterforskere med ulik bakgrunn og kompetanse skal jobbe med Tina-saken fram til sommeren 2019.

– Dette vil i hovedsak dreie seg om taktisk etterforskning og oppfølging av både gamle og nye tips, sier Unni Byberg Malmin som er ansvarlig jurist på saken.

– Kripos stiller seg også til disposisjon dersom vi har behov for bistand i forbindelse med saken, opplyser Byberg Malmin.

Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000. Foto: Politiet

I april overleverte Cold Case-gruppen hos Kripos en rapport til Sør-Vest politidistrikt hvor det anbefales flere konkrete etterforskningsskritt i saken.

Blant annet peker Kripos på flere menn som bør etterforskes nærmere, både personer som tidligere har vært en del av etterforskningen, men også nye navn.

Tinas mor: – Bra med nye øyne

Den nye etterforskningsgruppa var før sommeren hos Kripos for å få overlevert saken.

– Vi fikk en veldig god gjennomgang av saken, og anbefalinger av hvilke deler av det omfattende etterforskningsmaterialet vi særlig burde konsentrere oss om, sier politijuristen til.

Torunn Austdal Rasmussen, mor til Tina Jørgensen, sier hun er glad for at den nye etterforskningen nå kommer i gang.

– Det har tatt tid å sette sammen den nye gruppa etter at Cold Case besluttet dette 26. april, men jeg er glad for at ingen av de nye etterforskerne har jobbet med saken tidligere. Det er også bra at saken nå er flyttet bort fra politihuset i Stavanger og til Sandnes.

Har aldri meldt seg

Blant etterforskningsoppgavene til det nye etterforskningsteamet er å finne ut hvem Tina snakket med utenfor Burger King på Torget i Stavanger rundt klokken 01.30 natt til 24. september 2000 da hun forsvant.

Et vitne som kjente Tina så at hun snakket med en mann i mørkebrun skinnjakke. Mannen har aldri meldt seg, og han har i alle år vært et mysterium for politiet.

Det vil være av stor interesse for politiet å få klarhet i hvem den siste personen som ble sett sammen med Tina Jørgensen kan være.

Politiet har nylig, og etter at Kripos-rapporten ble skrevet, fått et konkret tips om hvem denne mannen er, og at han kan ha en tilknytning til drapshandlingen, eller det som skjedde etterpå med å skjule Tina.

Tipseren ble umiddelbart innkalt til samtale med politiet.

Tina ble funnet i en dreneringskum ved Bore kirke, flere mil fra det sannsynlige drapsåstedet ved Bybrua i Stavanger. Foto: Anders Fehn / NRK

NRK kjenner til at også en annen kilde, helt uten kjennskap til den første tipseren, mener at samme mann kan være vedkommende som Tina snakket med utenfor Burger King. Denne andre kilden har foreløpig ikke kontaktet politiet.

Tipserne har begge et kjennskap til mannen, og de peker ham blant annet ut på bakgrunn av utseende, klesdrakt, informasjon de har snappet opp gjennom årene og vedkommendes relasjoner til andre personer som tidligere har vært interessante for politiet i etterforskningen.

Var i vitneavhør i 2001

Mannen som disse kildene plukker ut har tidligere vært avhørt som vitne i Tina-saken, men da for å forklare seg om bevegelsene til en venn.

I dette avhøret fra 2001 viste politiet mindre interesse for hans egne bevegelser drapsnatten til tross for at han bekreftet å ha vært i området rundt torget der Tina sist ble sett, på det aktuelle tidspunktet rundt klokken 01.30.

Mannen ble avhørt som vitne vinteren 2001.

Mannen avviste kjennskap til Tina Jørgensen, men en gang i avhøret bekrefter han likevel å ha snakket med henne et par ganger i andre sammenhenger.

En av oppgavene til politiet vedrørende dette sporet blir å analysere mobiltrafikken til mannen og hans omgangskrets fra drapsnatten og neste dag. Politiet sitter på omfattende materiale av telefonutlistinger fra blant annet denne kretsen.

Politiet får også et annet, konkret spor å ta fatt på når de nå går i gang med en delvis gjenopptakelse av den 18 år gamle drapssaken.

Dette handler om hvem som kan ha vært med på å skjule Tina i kummen ved Bore kirke. Et tips som kom til Kripos sist vinter ble betegnet som så interessant at det ble iverksatt noen innledende etterforskningsskritt allerede neste dag.

Hvem var BMW-mennene?

Når politiet nå går i gang for fullt, blir dette også et spor som skal følges til bunns.

Bakgrunnen for dette tipset er at Tina sist ble sett på Sølyst utenfor Stavanger sentrum like over klokka 02.00 natt til 24. september 2000. Hun var da 200 meter fra leiligheten sin på Grasholmen. Like etterpå hørte flere uavhengige vitner kraftige skrik fra området under Bybrua ved Sølyst.

En halvtime seinere observerte et vitne en BMW i bakken, like ved det antatte drapsåstedet. BMW-en hadde åpent bagasjerom og flere personer ble observert i og rundt bilen.

Politiet har fått nye, konkrete innspill om hvem som sto ved en BMW med åpent bagasjerom nær det antatte åstedet like etter drapet. Foto: Politiet

NRK kjenner til at de nye opplysningene som kommer fra ulike hold, handler om navngitte personer som kan ha hatt en tilknytning til denne BMW-en.

En av teoriene som politiet nå skal etterforske er hvorvidt disse personene kan ha hjulpet en gjerningsmann med å transportere Tina bort fra åstedet.

Et drap som bryter med mønsteret

Kripos har interessert seg for den særegne dobbeltheten i Tina-drapet. Selve drapet, utført med en rekke slag mot Tinas hode, virker å være utført av en person i sterk affekt. Men alt som skjedde etterpå, da liket ble transportert langt bort fra åstedet, ligner mer på en kalkulert og kjølig handling.

Tina Jørgensen ble drept med en rekke slag mot bakhodet. Foto: Anders Fehn / NRK

Dette er uvanlig. I samtlige drap hvor kvinner har blitt overfalt og drept utendørs de siste 30 årene i Norge, har offeret blitt etterlatt på åstedet.

Tina-drapet skiller seg altså kraftig fra dette mønsteret, og politiet skal nå blant annet vurdere hvorvidt det var andre personer som skjulte Tina enn vedkommende som drepte henne.

(Journalisten som står bak denne artikkelen er også forfatteren av boka «Da Tina ble drept», som ble utgitt før han ble ansatt i NRK).