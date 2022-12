Tina-saken er sendt til Riksadvokaten

Statsadvokat Folke Åmlid bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at innstillingen i Tina-saken er sendt til Riksadvokaten.

Det betyr at statsadvokaten er ferdig med sitt arbeid, og har levert den videre med forslag til avgjørelse i saken.

52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Stian Kristensen er en av den drapstiltalte mannens forsvarere. Han sier til Aftenbladet at han forventer at innstillingen er lik politiets. Altså at statsadvokaten innstiller på henleggelse.