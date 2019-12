Tina Bru kan bli nestleiar

Tina Bru rykker stadig nærmare vervet som nestleiar i Høgre. Det skriv Dagbladet. Bru vil i så fall erstatta Bent Høie, som har varsla at han ikkje ynskjer attval som nestleiar. Bru har tidlegare uttalt at ho stiller seg til disposisjon for partiet.