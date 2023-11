Time kommune rekker ikke Kalberg-fristen

Green Mountain, som ønsker å bygge et gigantisk datasenter på Kalberg i Time kommune, vil at byggingen skal gå i gang allerede i januar. Nå melder Aftenbladet at Time kommune ikke vil rekke tidsfristen.

Kommunedirektør Trygve Apeland sier til avisa at første mulighet for at saken skal komme opp for kommunestyret er i februar neste år.

Det er Green Mountain og et av verdens største teknologiselskap som ønsker å investere 50 milliarder kroner i datasenteret.