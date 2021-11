Time kommune lover bot og bedring etter at de bygget Norges billigste gangvei

I bygda Undheim på Jæren har de fått på plass en splitter ny gangvei ved siden av en tungt trafikkert fylkesvei.

Den 2,6 kilometer lange turveien har kostet rekordlave 2,4 millioner kroner. Veien har blitt kalt Norges billigste gangvei, og er bygget med dugnadsånd og uten byråkrati.

Men kommunen har også fått kritikk for byggingen av veien. Rogaland fylkeskommune mener turstien gir vannansamling som ødelegger fylkesveien i nærheten. De peker også på at turstien graver seg inn i fylkesveien, noe som kan bety store skader på sikt.

Nå lover kommunen bot og bedring.

– Vi skal rette opp

Det ble aldri søkt om dispensasjon til å bygge veien. Det lover ordføreren at kommunen skal ordne opp i.

– Vi tar kritikk på at vi ikke søkte og skal rette opp i det som ikke er godt nok. Det er gått stolthet i å få veien så bra som mulig, sier ordfører Andreas Vollsund (H) i Time kommune.

Time-ordfører Andreas Vollsund (H). Foto: Arild Eskeland / NRK

De skal også sørge for at turstien ikke graver seg inn i fylkesveien og dermed ødelegger den. Når vinteren kommer, skal grunneierne sørge for vedlikehold av veien.

Vollsund understreker at det fremdeles gjenstår arbeid på turstien.

– Veien er ikke ferdig. Vi skal legge et lag til med grus oppå. Og sandstøv som skal binde det enda bedre sammen.

Veien ble bygget i forbindelse med at det skulle legges fiber i bygda. Grunneierne tok initiativ til å bruke anledningen til også å bygge gangvei.

– Vi har fått fiber, lys og tursti. Vi mener det er et kjempeprosjekt, sier Vollsund.

Den røde linjen markerer hvor gangveien går mellom Undheim sentrum og Taksdal.

Han mener det er viktig å huske på at det er snakk om en turvei.

– Dette er ikke en gang- og sykkelvei i Stavanger eller Oslo. Dette er på Undheim. Vi har ikke penger, fylkeskommunen har ikke penger. Da handler det om å snu seg litt rundt, ut fra det handlingsrommet en kommune har. Da landet vi på denne veien, sier Vollsund.

Vil ikke kvele engasjementet

Leder Alexander Rügert-Raustein i samferdselsutvalget hos fylkeskommunen er positiv til arbeidet som blir gjort med å forbedre veien på Undheim.

Alexander Rügert-Raustein (MDG) i Rogaland fylkeskommune. Foto: Anders Haualand / NRK

– Vi har overhodet ingen ambisjoner om å kvele det prisverdige engasjementet. Men utførelsen av veien må være innenfor de trafikksikkerhetsmessige rammene som finnes, sier han.

I bygda er den opplyste gangveien et kjærkomment alternativ til den mørklagte fylkesveien. Folk hadde ventet i over 30 år på en gangvei.

– Vi er virkelig stolte. Dette er mye tryggere og et godt tilbud til innbyggerne, sier ordføreren.