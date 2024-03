Tiltalte i rettssaken: – Ikke et monster

I tiltaltes forklaring sier han at han ikke kan huske å ha slått ned Tor Inge Dahl.

Han hadde drukket alkohol og har sett bevismaterialene. Derfor tilstår han at han slo ned utviklingshemmede Dahl.

– Jeg vil ikke at folk skal tro jeg er et monster. Det var ikke på grunn av hans tilstand jeg slo. Jeg tilstår. Jeg ser på bevisene og videoene at det må være meg, men jeg husker det fortsatt ikke, sa gutten i rettssakens første dag.