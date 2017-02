Tiltalt for voldtekt av kamerat

En tenåring tiltalt i Haugesund tingrett for å ha voldtatt sin kamerat to ganger mens han ennå var under 16 år, skriver Haugesunds Avis. Begge har forklart at de hadde seksuell omgang med hverandre, men i motsetning til fornærmede hevder den tiltalte at det var frivillig, og at det var fornærmede selv som tok initiativet. Den tiltalte tenåringen benektet i retten at han var homofil, skriver avisa.