Tiltalt for voldtekt av 15-åring

To menn på 18 og 24 år er tiltalt for å ha voldtatt en 15 år gammel jente i et bolighus i Stavanger i april i fjor, skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen skal først den yngste mannen ha forgrepet seg på fornærmede. Deretter skal den eldste tatt del i overgrepet.