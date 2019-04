Tiltalt for voldtekt av 15-åring

To menn fra Stavanger er tiltalt for grov voldtekt av en 15 år gammel jente i april i fjor. Strafferammen er 21 års fengsel. De tiltalte blir framstilt for varetektsfengsling i formiddag. Politiet frykter at de vil rømme landet når tiltalen er klar.