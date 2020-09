Tiltalt for vold i fengselet

En av de to som er tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli på Rægestranda i Sola i fjor, er også tiltalt for vold i Haugesund Fengsel. Den eldste av de tiltalte slo en innsatt flere ganger i hodet da han satt varetektsfenglset. skriver Aftenbladet.