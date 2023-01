Tiltalt for uaktsomt drap på gutt som ble funnet på Karmøy

To iranske menn er i Frankrike tiltalt for å stå bak organisert menneskesmugling, som blant annet kostet en familie på fem livet. Et av familiemedlemmene var gutten som første nyttårsdag 2021 ble funnet i havet utenfor Karmøy. Det er dansk TV 2 som melder dette. Ifølge TV-kanalen risikerer de tiltalte mennene en straff på opp til ti års fengsel for uaktsomt drap og for å sette andre menneskers liv i fare.