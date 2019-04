Tiltalt for overgrep

En 20 år gammel mann er tiltalt for å ha utgitt seg for å være en yngre jente for å lure en 13 år gammel gutt til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Tiltalte nekter for å ha noe med Skype-chatten å gjøre, sier statsadvokat Henriette Kvinnsland til Aftenblad.