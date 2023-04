Tiltalt for måkedrap

To menn i 20-årene er tiltalt for å ha drept en måke eller medvirkning til dette. Hendelsen skjedde i Stavanger sentrum i juli i fjor. Ifølge tiltalen ble måken trampet på til den døde, skriver Stavanger Aftenblad. Strafferammen er ett års fengsel. Advokatene Knut Lerum og Pål Oskar Minde forsvarer de to tiltalte. De ønsker ikke å kommentere saken. Flere vitner skal forklare seg når saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i juni. De tiltalte var del av et utdrikningslag.

Ytterligere en person var mistenkt, men saken mot ham er henlagt på bevisets stilling.