En mann i 40-årene fra Stavanger er av Det Nasjonale Statsadvokatembetet tiltalt for å ha fremsatt alvorlige trusler mot Bent Høie.

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale i forbindelse med trusler rettet mot et medlem i Erna Solbergs regjering. Om de utsagn som er fremsatt vil lede til straffansvar er opp til domstolene å vurdere, sier mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup til NRK.

Det var i fjor at Stavanger-mannen ved to anledninger ringte både Trøndelag politidistrikt og Departementenes felles sentralbord og fremsatte trusler mot Høie.

Sandnesposten har tidligere skrevet om saken.

Mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, bekrefter at hans klient har fremsatt truslene, men sier det vil være opp til retten å vurdere om det er straffbart. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Høie har tillit til politi

Han skal ifølge tiltalen ha kommet med flere drapstrusler. Blant annet skal mannen ha sagt: «Høie blir drept innen 24 timer» og «Han skal få nakkeskudd».

En av truslene kan også tolkes som kritikk av den tidligere helseministeren og håndtering av pandemien.

Ifølge tiltalen mener statsadvokaten at truslene var egnet til å legge begrensninger eller øve innflytelse på helseminister Høies virke som statsråd.

Bent Høie sier til NRK at han har tillit til at politiet og rettssystemet håndterer denne saken på en riktig måte, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Saken skal, etter det NRK kjenner til, ha blitt etterforsket av PST og skal opp i Sør-Rogaland tingrett i november.

Martin Bernsen er seniorrådgiver i PST. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– De færreste når rettssalen

Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Martin Bernsen, ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken, men sier på generelt grunnlag at politikere utsettes for mye ubehageligheter og trusler.

– I første omgang sjekker vi om truslene som fremsettes er reelle. Er det en trussel etter loven, starter vi etterforskning og vurderer straffeforfølgelse. De fleste sakene blir så sjekket ut og droppet. De færreste når rettssalen, sier han.

Han sier at det imidlertid har vært en økt negativ oppmerksomhet mot politikere de siste årene.

– De siste årene har det blitt fremsatt veldig mye trusler og hets mot politikere. Antall saker som når rettsapparatet gjenspeiler ikke all hetsen. Derfor er det viktig at vi får rettet oppmerksomheten mot at det får konsekvenser av å true politikere, sier han.

Nekter straffskyld

Mannen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Dette kan straffes med fengsel i inntil ti år.

– Min klient fremsatte utsagnene fra utlandet og meldte seg senere i Norge etter avtale med PST og meg, sier Torstrup.

Den tiltalte nekter straffskyld.