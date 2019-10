Tiltalt for grov voldtekt

En mann er tiltalt for grov voldtekt av sitt fosterbarn i Rogaland. Saken skal gå for Jæren tingrett på nyåret. Overgrepene har ifølge tiltalen vart fra barnet var halvannet år til neste tre år gammelt. Saken kommer opp for Jæren tingrett 6. januar.