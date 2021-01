Tiltalt for drapsforsøk på seks politibetjenter: – Forsøk på ren henrettelse

Det skriver Stavanger Aftenblad torsdag ettermiddag.

Skyteepisoden skjedde i et boligområde på Dale i Sandnes kvelden 3. april i fjor.

Som NRK tidligere har omtalt, havnet flere politifolk i livsfare da 63-åringen helt uten forvarsel kom ut og begynte å skyte mot dem.

Politiet oppsøkte tiltalte etter melding om skyting, og valgte å bevæpne seg grunnet 63-åringens historikk.

Politiet ringte mannen mens de sto utenfor boligen hans, og han gikk etter hvert med på å komme ut. Da startet skytingen.

Hele området ved boligkomplekset ble sperret av dagen etter skytedramaet. Foto: Arild Eskeland / NRK

Reddet av frontruta

63-åringen skjøt blant annet mot frontruta til en av politibilene. Skuddet stoppet i sikkerhetsglasset. Hvis ikke, kunne det ha truffet en polititjenestemann som satt i førersetet.

Ifølge tiltalen skal mannen ha løsnet skudd med en 30 kaliber rifle. Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at han forsøkte å drepe de to politibetjentene som satt i bilen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, utover det har jeg ingen kommentar, sier tiltaltes forsvarer, advokat Knut Lerum i Advokatfirmaet Torstrup, til NRK.

Statsadvokaten mener også at 63-åringen forsøkte å drepe ytterligere fire politibetjenter som sto like ved politibilen.

– Det var et forsøk på en ren henrettelse av tjenestepersonellet vårt på stedet. Jeg har aldri opplevd lignende, sa Cecilie Pedersen Hille, påtaleansvarlig i Agder politidistrikt, til NRK i mai i fjor.

Slik så vinduet til en naboleilighet ut etter skyteepisoden på Dale. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Ble skutt og skadd

Tiltalte ble selv skutt og skadet av politiet etter at han åpnet ild.

Politiet fyrte av til sammen ti skudd mot tiltalte. To av skuddene traff 63-åringen i magen og lår enten direkte eller som streifskudd. En tjenestehund bet tiltalte i venstre arm slik at han fikk skulderen ut av ledd.

I tillegg til drapsforsøk, er 63-åringen også tiltalt for «gjentatt eller på en graverende måte å ha overtrådt bestemmelsene om ulovlig erverv eller besittelse av våpen eller ammunisjon i våpenloven», skriver Aftenbladet.

Politiet fant store mengder våpen i tiltaltes hus og hytte etter hendelsen. De beslagla en maskinpistol, fire rifler (to halvautomatiske), elleve revolvere, elleve pistoler (fire av dem ladd), en signalpistol og to knall- eller gasspistoler.

Politi ved stedet på Dale i Sandnes etter skyteepisoden. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Spesialenheten henla saken

63-åringen har i avhør forklart at han ikke husker noe av det som skjedde under skuddvekslingen.

Han opplyste å ha drukket svært mye alkohol tidligere på kvelden, og at han tåler dette dårlig.

Spesialenheten ble rutinemessig varslet om hendelsen, og to politibetjenter var mistenkt for grov kroppsskade.

I november ble saken henlagt på bakgrunn av at intet straffbart forhold ble bevist.

– Politiet handlet i nødverge, sa juridisk rådgiver i Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, til NRK.

Det er satt av fire dager til rettssaken mot 63-åringen i Jæren tingrett. Den starter neste uke.