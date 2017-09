Tiltalt for drap på Røyneberg i Sola kommune

33-åringen hadde tre timers permisjon fra psykiatrisk avdeling da drapet fant sted. Nå er han tiltalt for drapet på Ole Mark Jensen (52), skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen stakk 52-åringen i brystet med en kniv under et middagsselskap i januar i år. 33-åringen stakk også kniven i brystet på en 25-åring, som overlevde angrepet. For denne handlingen tiltales 33-åringen for drapsforsøk.

De tre var gjester i et familieselskap i en bolig på Røyneberg i Sola kommune, sammen med omtrent ti andre personer, da drapet og drapsforsøket skjedde.

Statsadvokaten kommer til å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver avisen.