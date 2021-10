Tiltalt for drap og voldtekt

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha drept en kvinne på Ålgård i Rogaland i desember 2020. Mannen er også tiltalt for grov voldtekt av kvinnen, og forsøk på mordbrann. Kvinnen ble først sparket og slått, før hun ble stukket med kniv til hun tilslutt døde av blodtap, ifølge tiltalen. Statsadvokaten tar forbehold om at de kan be om forvaring i saken.