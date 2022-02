Tiltalt for bedrageri

Ei kvinne, busett i Stavanger, er tiltalt for med urett å ha mottatt store beløp frå NAV og to forsikringsselskap. Kvinna fortalde at ho var gravid med tvillingar, utan at det var tilfelle, og fekk utbetalt over 160 000 kroner i eingongsstønad frå NAV. Ho fekk også utbetalt 200 000 kroner frå forsikringsselskapet for tjuveri i bustaden, utan at det heller hadde skjedd.