Tiltalt for alkoholsmugling

Fire polske menn er tiltalt for å ha smuglet over 100 tonn alkohol. Mottakeradressene skal ha vært i Rogaland. Det skriver Aftenbladet. Alkoholen skal ha blitt solgt på det private markedet i Rogaland. Én er allerede dømt i saken. To erkjenner straffeskyld. Én gjør det ikke.