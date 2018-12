Tiltalt for å motarbeide retten

Fire svenskar er tiltalte for motarbeiding av rettsvesenet etter at dei dukka opp under rettssaken mot medlemmar av MC-klubben La Familia i Haugesund i haust, skriv NTB. Strafferamma er fengsel inntil ti år, med ei minimumsstraff på eitt års fengsel.