Tiltalt for å ha køyrt på jente i Sandnes

I mars i fjor vart ei sju år gammal jente påkøyrt og alvorleg skada etter å ha blitt påkøyrt i eit fotgjengarfelt i Sandnes. Bilisten skal ikkje ha merka at lyset skifta frå gult til raudt. Nå er bilisten tiltalt for å ha køyrt på og skada jenta, skriv Aftenbladet. To dagar er sett av til rettssaka, og ho startar i mai.