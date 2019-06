Tiltalt etter brakkebrann på Bryne

To menn og en kvinne, alle i 20-åra, er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen i en brakkerigg på Bryne i august i fjor. Den ene mannen og kvinnen var også tidligere siktet for flere andre branner på Bryne i fjor høst, men disse sakene er henlagt.