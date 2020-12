Tiltak over Haukeli

Fremskrittspartiet har sikret fem millioner kroner til egen oppstillingsplass for tunge kjøretøy på E134 over Haukeli når det er kolonnekjøring. Terje Halleland (Frp) sier næringslivet i Rogaland lenge har ønsket egne kolonner for tunge kjøretøy.