Tilsette jobbar i farleg inneklima

Arbeidstilsynet skriv at Karmøy kommune bryt arbeidsmiljølova, og varslar at Havnegata 9 i Kopervik har så dårleg inneklima at bygget må stenga. Det skriv Haugesunds avis. Det er kommunalt tilsette som gir helsehjelp til rusklientar, som jobbar i bygget. Nå har Karmøy kommune vedtatt å flytte dei tilsette innan 1. juni.