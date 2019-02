Tillitsvalgt Frp-er siktet for voldtekt

En mann er siktet for voldtekt av en kvinne i 20-årene i Haugesund, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Overgrepet skal ha skjedd på et hotell etter en politisk samling i Haugesund sentrum natt til søndag. Det skal ha vært flere politiske partier til stede på samlingen.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte at siktede er tillitsvalgt i Fremskrittspartiet i Rogaland.

Fylkesleder Bente Thorsen i Rogaland Frp bekrefter overfor NRK at hun er informert om en «uønsket hendelse» natt til søndag, og at hun anbefalte å anmelde saken etter å ha snakket med de involverte.

Fylkesleder i Rogaland Frp, Bente Thorsen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Hun bekrefter at fornærmede også er medlem av partiet.

– Rogaland Frp har i samråd med lokallagene gjort det vi kan for å bistå og ivareta de berørte. Onsdag ettermiddag ble vi kjent med at saken var anmeldt til politiet. Nå er det viktig at politiet får gjøre jobben sin, og vi vil selvsagt bistå politiet hvis de ønsker det, sier Thorsen.

Den anmeldte er fjernet fra alle offisielle verv i partiet og strøket fra valglistene inntil videre, skriver NTB.

– Det er sterkt beklagelig med slike hendelser på et partiarrangement, og vi er opptatt av å legge til rette for god organisasjonskultur og kurse våre medlemmer igjen i dette, sier Thorsen.

Avhøres i dag

Jourhavende jurist Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt bekrefter at anmeldelsen ble levert i Stavanger onsdag, og at fornærmede navnga mannen som nå er pågrepet.

– På bakgrunn av opplysninger i anmeldelsen ble siktede besluttet pågrepet. Fordi han var på reise i forbindelse med arbeid, kom politiet i kontakt med ham i morges. Han ble da tatt inn i varetekt, og vil bli fremstilt for politiavhør i løpet av dagen, sier Eskeland til NRK.

Mannen ble pågrepet i Bergen og overført til Stavanger, etter det NRK kjenner til.

Påtalemyndigheten har foreløpig ikke tatt stilling til om han skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Det er en løpende vurdering. Foreløpig har ikke påtalemyndigheten bestemt seg for om han skal fremstilles for varetektsfengsling eller ikke. Det vil i så fall bli på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, sier Eskeland.

Politiet etterforsker nå saken taktisk og teknisk.

– Det gjelder både biologiske og elektroniske spor som kan være relevante for saken. Det er nok en del vitner som kan bidra. Vi har allerede avhørt et tosifret antall, sier Eskeland.

Fornærmede ble avhørt i forbindelse med anmeldelsen.