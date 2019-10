Tillitsvalgt anmeldt for underslag

En tillitsvalgt i EL og IT Forbundet i Rogaland er politianmeldt og mistenkt for underslag, skriver avisen Sunnhordland. – Det kan se ut som at det har blitt begått et grovt tillitsbrudd, sier leder i EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland, Arvid Erga.