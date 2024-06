Tillitsvald på Sandnes legevakt skriv brev om fryktkultur

Tillitsvald for sjukepleiarforbundet på Sandnes legevakt er kritisk til leiinga ved legevakta, skriv Sandnesposten.

I eit brev til kommunen skriv ho om ein fryktkultur på arbeidsstaden, der tilsette gruar seg for å ta opp saker, og seie seg ueinige med leiinga.

Leiinga på Sandnes legevakt avviser dette. Brevet blei sendt i starten på februar og det har ennå ikkje kome noko svar frå kommuneleiinga, men det pågår møter

seier Elin Selvikvåg, som er direktør for Helse og Velferd.