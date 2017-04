Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden i fjor høst. Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.

Styret har hele tiden stått på sitt. Men nå snur de, sier styremedlem Thomas Middelthon til NRK.

– Det blir ikke noe hijabforbud, det er helt klart, sier han.

Ønsker ro rundt saken

Middelthon viser til at både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har slått fast at det er lovstridig å nekte ansatte å bruke hijab.

– Dermed er slaget tapt. Vi har ikke tenkt å lage mer bråk rundt dette, vi ønsker trivsel og ro på Blidensol, sier Middelthon.

Foto: Styret

Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, er overrasket over at styret snur.

– Dette var helt nytt for meg. Nå åpner vi for ny dialog med sykehjemmet, sier han.

– Skulle skjedd for lenge siden

Flere av de ansatte på Blidensol er sykemeldte som følge av uroen rundt striden. Yaha Gapuraejva er en av dem.

Helsefagarbeideren fra Tsjetsjenia har jobbet fast ved Blidensol sykehjem i Stavanger i de siste syv årene og er nå langtidssykemeldt for første gang i sitt yrkesaktive liv.

– Jeg syns styret skulle gjort dette for lenge siden, sier hun.

– Er det mulig for deg å gå tilbake i jobb på Blidensol nå?

– Jeg vet ikke. Dette vedtaket har gjort noe med meg. Jeg er stresset og deprimert, sier Gapuraejva.