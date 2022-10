Tildeler kontrakter for milliarder

Equinor har tildel fem rederier kontrakter for forsyningsskip.

Totalt er det inngått kontrakter for seks skip, og kontraktene har en samlet verdi på 2,5 milliarder kroner.

Blant rederiene som har fått kontrakt er Simon Møkster Shipping i Stavanger.

Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remøy Shipping AS og P/F Skansi Offshore har også fått kontrakter.