Tilbyr Stangeland Maskin AS å bygge Bussvei

Rogaland fylkeskommune har fredag tilbudt Stangeland Maskin AS å bygge Bussveien mellom Kvadrat og Strandgata i Sandnes.

Konkurransen ble evaluert ut fra vekting, der pris alene ikke var avgjørende.

– Vi ser for oss oppstart i august-september 2023. Da går vi i gang med å bygge 1600 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, sier prosjektledr Bjørnar Kleven i Rogaland fylkeskommune.

Konkurransen ble lyst ut i starten av mai, med frist for å levere tilbud den 16. juni. Risa AS og Bjelland AS var også med i konkurransen. De har ti dagers klagefrist. Fylkeskommunen skriver ikke kontrakt før denne perioden er over.