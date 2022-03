Tilbyr fleire ferieplassar til barn

Stavanger kommune utvidar nå tilbodet i ferieordninga for barn, Fiks Ferigge Ferie. Plassane til denne sommaren blei rivne vekk på ein halv time, men nå legg kommunen ut 150 ekstra plassar. Det skjer ved at kvar ferieklubb blir utvida frå 45 til 50 barn, skriv Rogalands Avis. – Etterspørselen er slik at me kunne seld tre gonger så mange billettar, så me må vurdere å utvide tilbodet neste år, seier Jone Sunde i Stavanger kommune til avisa.