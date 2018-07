Tilbyr bønder å slå enger

Stavanger kommune har gjort 130 dekar med friområder tilgjengelig for bønder, slik at de kan slå litt ekstra gras til dyrene sine. – Det er ikke all verden, men kan det spe litt på for bøndene i den kritiske situasjonen de er i nå, er vi glade for det, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune.