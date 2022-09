Tilbod om tidleg ultralyd ved SUS

Frå og med i dag vil alle gravide få tilbod om tidleg ultralyd ved Stavanger universitetssjukehus, skriv Sandnesposten.

Det er gått over to år siden opposisjonen på Stortinget stemte frem endringer i bioteknologiloven, kor blant anna tidleg ultralyd for gravide i veke 12 og NIPT-test vart vedteke.

SUS er eit av dei fyrste sjukehusa i landet som set i gang med tilbodet.