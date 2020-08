Tilbake til hjemmeskole etter koronasmitte i klassen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg trodde det skulle bli normalt igjen, men det ble det ikke, sier Ingrid Aasland.

Starten på ungdomstrinnet ble ikke helt som planlagt. Tirsdag skulle hun vært på sykkeltur, og onsdag skulle hun spilt kamp.

Igjen er det hjemmeskole, i likhet med hele 8. trinn på Orstad skule i Klepp. Det samme har elevene på 5. trinn, for også der har en elev testet positivt.

Begge elevene som har testet positivt, var helt symptomfrie. Ingrid er derfor nervøs før hun skal teste seg onsdag kveld.

Ingrid Aasland skal teste seg på luftveislegevakten. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg er egentlig veldig bekymret. For hvis jeg har det (korona), så er jeg redd andre vil være sur på meg fordi jeg ikke har klart å holde en meters avstand. Og så vil jeg ikke at farmor og farfar skal bli syke.

Rektor Tor Åge Risnes på Orstad skule synes det er kjedelig, for mange elever har gledet seg til å komme tilbake etter sommerferien.

– Dette er nok en situasjon som mange kan komme i løpet av høsten. Men det viser også at inndelingen med kohorter i skolen er riktig strategi, for det gjør at vi kan ha en normal drift på resten av skolen.

Hjemmeskole flere steder

Fra hele landet kommer det nå meldinger om skoler som må sette elever og ansatte i karantene, eller stenge helt på grunn av koronasmitte.

Mange skulle ønske at kravet om én meters avstand også fortsatt skulle gjelde for skolene.

Lektor Sola videregående skole, Astri Sjøthun, ønsker at én-meters-kravet også gjelder i skolen. Foto: Erik Waage / NRK

På Sola Videregående lurer lektor Astri Sjøthun på hvorfor det ikke er samme krav til avstand i skolen som i resten av samfunnet.

– Helseministeren understreker gang etter gang hvor viktig den meteren er. Men jeg skjønner at mye blir vanskeligere av praktiske grunner.

Frykter smitte på storskole

Utdanningsforbundet har fått mange henvendelser fra lærere som mener at retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet er for uklare. Og at de står i strid med meteren som gjelder ellers i samfunnet.

I veilederen til skolene står det bare at det skal være avstand mellom elevene.

Leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, ønsker tydeligere regler for skolen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Kanskje må én-meteren presiseres mer enn det som står nå. Det må være konkret og tydelig det som står i veilederen, sier leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Ved skolestart mandag, sa undervisningsminister Guri Melby (V) at det foreløpig ikke er noe som tyder på at smitten øker blant skolebarn, men at strengere regler kan vurderes hvis det skjer.

Tednes-Aaserød frykter smitteutbrudd på de store skolene.

– Det er en vanskelig situasjon, men får vi smitte på en skole på 800 ungdommer, så er vi ute og sykler.