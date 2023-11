Til sykehus etter trafikkulykke på Karmøy

I 06-tiden søndag morgen fikk politiet melding om en trafikkulykke like øst for Lite Rotatjørna ved Kvalavåg på Karmøy. En bil med to personer hadde kjørt ut av veien og inn i noen trær. En mann i slutten av tenårene hadde smerter i overkroppen, og han ble tatt med til sykehus for kontroll av ambulansepersonell på stedet. Føreren, også han i slutten av tenårene, har fått førerkortet beslaglagt. Ifølge politiet er det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Bilen fikk store materielle skader, og veien ble stengt. I 08-tiden er veien åpnet igjen.