Til sjukehus etter vogntogvelt

En 26 år gammel vogntogsjåfør er frakta til sjukehus for sjekk etter å ha velta på fylkesvei 44 i Hå kommune. Velten skjedde rett nord for Høyland. Vogntoget ligger på sida på et jorde. Det er nå trafikkdirigering på stedet.