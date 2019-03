Til sjukehus etter utforkjøring

En kvinnelig bilfører i 20- årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus etter hun kjørte av Horpestadvegen på Bryne ved 22.30-tiden tirsdag. Kvinnen klagde over smerter i ryggen. Bilen kjørte gjennom et gjerde og ut på et jorde.