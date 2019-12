Til legevakten etter slåsskamp

To menn i 20-årene havnet på legevakten etter en slåsskamp utenfor et utested i Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd klokken 03.37 natt til torsdag. En av mennene fikk et slag da ha gikk i mellom de som slåss. Politiet har opprettet sak, men ingen mistenkte.