1/9 L Et kommentarfelt hvor flere etterlater seg en enkel «L». Foto: Elise Pedersen Ser du mye på TikTok, har du kanskje lagt merke til at noen simpelthen tar seg til takke med å kommentere en enkel «L». Men hva betyr det? Leet (elite) Lagging (henger etter) Lose (tap/ taper) Love (elsker)

2/9 SLAY 16-åringene Mira Hansen Resdorff, Elissa Selheim, Tuva Torske og Amalie Juul Jensen hjelper deg med å forstå slang i 2023. Foto: Elise Pedersen / NRK «Slay» er også et ord som blir mye brukt på sosiale medier som TikTok og Instagram. Hva betyr det å «slaye»? Å skade deg selv eller andre Å lykkes i å gjøre noe utrolig Å gjøre narr av en annen person Å ta dop

3/9 CAP Foto: Angel Monsanto / Unsplash «Cap» er også et ord som pryder mange kommentarfelt i 2023 - hva betyr det? At noe er usant At noe er kult At man har fine klær At man er god til å skate

4/9 RIZZ Tuva Torske og Amalie Juul Jensen har full kontroll på 2023-slang. Foto: Elise Pedersen / NRK «Rizz» er et nyankomment ord i kommentarfeltene, og brukes spesielt under TikTok-videoer. Hva betyr det? At det kribler når du ser innlegget Å le ukontrollert av noe Ord brukt for å beskrive noen som er rare At noen har draget

5/9 SHIP MS Havila Capella ved kai i Bergen i 2022. Foto: Atle Markeng Hva mener ungdommen med «ship»? Et skip At du må ta et tak At ting går tregt At du ønsker noen skal bli kjærester

6/9 LOWKEY Foto: Elise Pedersen / NRK «Lowkey» har også gjort sitt inntog, både i kommentarfelt i sosiale medier, men også i dagligtalen til dagens ungdom. Hva betyr det? At du er lei deg At du mener noe med lav intensitet At du reagerer negativt på noe At du er sint

7/9 GOAT En glad geit med oppblåste jur i spillet Goat Simulator 3. Foto: Coffee Stain Publishing «GOAT» er et ord som blir brukt til å beskrive noen. Hva betyr det? At noen er dumme At noen er rare At noen er legende At noen er morsomme

8/9 SIMP Foto: Elise Pedersen / NRK «Simp» blir brukt for å beskrive noen sin oppførsel. Hva betyr det? At man er en tøffelhelt At man lurer seg unna ting At man er nysgjerrig At man er arrogant

9/9 POV Amalie Juul Jensen får ofte opp videoer på TikTok, som inneholder akronymet. Foto: Elise Pedersen / NRK Akronymet «POV» blir mye brukt, spesielt på TikTok. Hva betyr det? Police On Video Proof Of Vaccination Power Of Vaping Point Of View